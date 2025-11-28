ТАСС: Оправдавшего теракт в «Крокусе» мигранта арестовали по делу о терроризме
Суд в Санкт-Петербурге решил отправить гражданина Таджикистана, Кудрата Курбонова, в СИЗО по обвинению в оправдании теракта в «Крокус Сити Холле».
Об этом сообщила ТАСС объединенная пресс-служба судов города. Фигурант проведет за решеткой до 26 января.
Накануне стало известно о задержании 28-летнего мужчины. Согласно материалам дела, 24-25 марта 2024 года он опубликовал несколько сообщений в мессенджере Telegram, в которых оправдывал действия террористов, устроивших стрельбу в концертном зале.
По информации правоохранительных органов, Курбонов приехал в Россию на заработки в августе. Он заявил, что является сторонником запрещенных организаций и намеревался «бороться с неверными» и стать «шахидом».
Пресс-служба судов уточнила, что Курбонов признал свою вину и просил о более мягкой мере пресечения.
