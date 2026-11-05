Около 50 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии, часть из них погибла
Около 50 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, часть из них погибла, несмотря на помощь волонтёров и спасателей.
Инцидент произошёл на побережье Нгави в районе мыса Паллизер. Десятки гринд (чёрных дельфинов) застряли среди острых камней. На помощь животным прибыли местные жители, сотрудники Департамента охраны природы и волонтёры организации Project Jonah.
В течение многих часов они поливали дельфинов водой, защищали от перегрева и пытались вернуть в море. В итоге спасти удалось как минимум 14 гринд. Часть животных погибла — точно известно о четырёх особях, однако точное количество остаётся неизвестным: некоторые туши унесли волны.
Причины массового выброса дельфинов специалисты не установили. Они связывают такое поведение с социальными особенностями гринд: эти животные очень сплочённые и всегда следуют друг за другом, даже на мелководье. По словам учёных, происшествий подобного масштаба в регионе не было с 1990-х годов.
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