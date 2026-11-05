В Турции восемь человек погибли в результате вооружённого нападения
В Турции произошёл вооружённый конфликт, в котором погибли восемь человек, а ещё один получил ранения. Об этом сообщает агентство IHA.
Чрезвычайное происшествие случилось в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар.
«Нападавший случайным образом останавливал автомобили, двигавшиеся по дороге, и открывал огонь по находившимся в них людям. Силы безопасности ведут широкомасштабные поиски для установления личности и задержания подозреваемого, который скрылся после произошедшего», — говорится в материале.По информации издания, между погибшими, которые находились в трёх разных автомобилях, не было никакой связи. Двое из них оказались учителями, работавшими в одной школе. Уточняется, что в регионе приняты максимальные меры безопасности.