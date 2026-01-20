Около 50 тысяч человек остались без крова из-за разрушительных пожаров в Чили

20 января 2026, 03:34

WP: 50 тысяч человек остались без крова из-за разрушительных пожаров в Чили

Фото: iStock/Toa55

Масштабные лесные пожары обрушились на Чили. Огонь лишил домов не менее 50 тысяч жителей страны, передаёт The Washington Post.