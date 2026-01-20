Достижения.рф

Около 50 тысяч человек остались без крова из-за разрушительных пожаров в Чили

Фото: iStock/Toa55

Масштабные лесные пожары обрушились на Чили. Огонь лишил домов не менее 50 тысяч жителей страны, передаёт The Washington Post.



К настоящему моменту, по данным издания, подтверждена гибель 19 человек. Пламя распространилось на площади 30 тысяч гектаров.

Президент Чили Габриэль Борич объявил режим чрезвычайного положения и поручил полиции провести расследование причин возгораний. По словам главы государства, подавляющее большинство лесных пожаров в стране возникают по вине человека.

Александр Огарёв

