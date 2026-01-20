Около 50 тысяч человек остались без крова из-за разрушительных пожаров в Чили
Масштабные лесные пожары обрушились на Чили. Огонь лишил домов не менее 50 тысяч жителей страны, передаёт The Washington Post.
К настоящему моменту, по данным издания, подтверждена гибель 19 человек. Пламя распространилось на площади 30 тысяч гектаров.
Президент Чили Габриэль Борич объявил режим чрезвычайного положения и поручил полиции провести расследование причин возгораний. По словам главы государства, подавляющее большинство лесных пожаров в стране возникают по вине человека.
Ранее в Петербурге огонь охватил квартиру одной из многоэтажек. Пострадал мужчина, который, по предварительной информации, и стал виновником пожара.
Читайте также: