В небе над Гомелем появился огромный огненный шар

Фото: istock/undefined undefined
Местные жители в Гомеле, Беларусь, зафиксировали на видео неизвестный светящийся объект, который появился ночью в небе. Кадры с огненным шаром публикует Shot.
Один из очевидцев рассказал, что перед появлением объекта был слышен взрыв. По данным авторов Telegram-канала, взрывы прозвучали около двух часов ночи по московскому времени, и их было два.
Официальной информации о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее сообщалось, что жители белорусского Гомеля сообщили о ночных взрывах в небе над городом. В беседе с SHOT они рассказали, что сегодня ночью наблюдали огненный предмет, который взорвался в воздухе. По свидетельствам очевидцев, около 40 минут назад они услышали два громких звука, похожих на взрывы. Затем в небе появился полыхающий объект, который упал за черту населенного пункта. Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.
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Официальной информации о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее сообщалось, что жители белорусского Гомеля сообщили о ночных взрывах в небе над городом. В беседе с SHOT они рассказали, что сегодня ночью наблюдали огненный предмет, который взорвался в воздухе. По свидетельствам очевидцев, около 40 минут назад они услышали два громких звука, похожих на взрывы. Затем в небе появился полыхающий объект, который упал за черту населенного пункта. Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.
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Елена Перлова