Около посольства Израиля в Швеции обнаружили гранату

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Предмет, обнаруженный около израильского посольства в Стокгольме, оказался ручной гранатой. Об этом написала местная газета Aftonbladet.
Ранее в этот день телеканал SVT сообщал, что около посольства был обнаружен вероятно представляющий опасность предмет. Полиция оцепила территорию и начала расследование.
В результате выяснилось, что предмет оказался ручной боевой гранатой, которую неизвестный перекинул через забор представительства Израиля.
Представитель местной полиции Ребекка Ландберг заявила, что в настоящее время неизвестно, кто забросил гранату.
Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кулман поблагодарил шведские правоохранительные органы за оперативную работу. При этом он подчеркнул, что посольство подверглось попытке нападения.
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В результате выяснилось, что предмет оказался ручной боевой гранатой, которую неизвестный перекинул через забор представительства Израиля.
Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кулман поблагодарил шведские правоохранительные органы за оперативную работу. При этом он подчеркнул, что посольство подверглось попытке нападения.
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Анастасия Чинкова