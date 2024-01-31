Россиянина задержали за нецензурные фразы на бронетранспортёре

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Житель Архангельска поджёг две бани на территории военной части и написал нецензурные слова на бронетранспортёре-амфибии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в прошлом году 18-летний парень вступил в ряды «Легиона «Свобода России»*, поскольку был противником проведения РФ спецоперации на Украине.
В период с июня по сентябрь молодой человек по указанию неизвестных лиц поджёг две бани на территории войсковой части. Через три недели он написал нецензурные выражения на бронетранспортёре и стеле у центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.
Все свои действия он записывал на видео, чтобы затем отчитываться перед кураторами.
Мужчину задержали 23 сентября на территории той же военной части, куда он проник, чтобы поджечь оборудование для ПВО.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
В период с июня по сентябрь молодой человек по указанию неизвестных лиц поджёг две бани на территории войсковой части. Через три недели он написал нецензурные выражения на бронетранспортёре и стеле у центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.
Мужчину задержали 23 сентября на территории той же военной части, куда он проник, чтобы поджечь оборудование для ПВО.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова