Послушника российского монастыря задержали за совершенное в 1995 году убийство

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В Тверской области задержан послушник монастыря, который убил жителя Санкт-Петербурга 29 лет назад. Об этом информирует РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
Собеседник агентства рассказал, что в январе 1995 года на улице Королева был обнаружен мертвый мужчина. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что его ранили ножом в грудь. Помимо этого, у него были повреждены артерии.
Было возбуждено дело, но установить лично убийцы не удалось.
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