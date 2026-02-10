Женщина пострадала в результате пожара в Петербурге
В Санкт‑Петербурге произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Генерала Симоняка. Об этом сообщили в пресс‑службе Главного управления МЧС по городу.
Возгорание случилось в трехкомнатной квартире общей площадью 60 кв. м. Огонь охватил часть помещения — чуть больше десяти «квадратов».
В результате ЧП пострадала женщина. В настоящий момент сведения о ее состоянии здоровья не поступали.
Для ликвидации возгорания МЧС направило две единицы спецтехники и десять сотрудников ведомства. Специалисты проводят проверку, чтобы установить причину возникновения пожара.
Ранее в Подмосковье огонь охватил здание бани. Приехавшие на место происшествия спасатели оперативно потушили пожар, не дав пламени перекинуться на соседние здания.
