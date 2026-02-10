Авария с поездом под Ростовом-на-Дону привела к трагическим последствиям
В Целинском районе Ростовской области автомобиль Kia Magentis столкнулся с электропоездом. Об этом сообщили в пресс‑службе Госавтоинспекции региона.
Авария случилась у дома №1 по улице 50 лет Советской армии. По данным правоохранителей, водитель иномарки пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, что привело к аварии.
В результате аварии столкновения пассажир иномарки 1946 года рождения погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью. Еще двух человек, находящихся в салоне авто, госпитализировали в Центральную районную больницу Целинского района. Информация об их состоянии уточняется.
