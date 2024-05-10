Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Тайваня

Фото: iStock/Petrovich9
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр.
Специалисты зафиксировали подземные толчки в 15:45 (10:45 мск) в акватории около побережья уезда Хуалянь. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. Магнитуда землетрясения составила 5,6.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Статистика показывает, что землетрясения в этом районе происходят намного чаще, чем в других частях острова.
Ранее, в конце апреля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении у побережья Тайваня. Его магнитуда составила 5,8 по шкале Рихтера, эпицентр залегал на глубине 20 километров. Читайте об этом подробнее в материале «Радио 1».
Читайте также:
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали у берегов Тайваня
На юго-западе Китая зафиксировано землетрясение
Тряска, похожая на землетрясение, прервала заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Статистика показывает, что землетрясения в этом районе происходят намного чаще, чем в других частях острова.
Ранее, в конце апреля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении у побережья Тайваня. Его магнитуда составила 5,8 по шкале Рихтера, эпицентр залегал на глубине 20 километров. Читайте об этом подробнее в материале «Радио 1».
Читайте также:
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали у берегов Тайваня
На юго-западе Китая зафиксировано землетрясение
Тряска, похожая на землетрясение, прервала заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке
Анастасия Чинкова