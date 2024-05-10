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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Тайваня

10 мая 2024, 17:43
Фото: iStock/Petrovich9

Фото: iStock/Petrovich9

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр.
Специалисты зафиксировали подземные толчки в 15:45 (10:45 мск) в акватории около побережья уезда Хуалянь. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. Магнитуда землетрясения составила 5,6.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.



Статистика показывает, что землетрясения в этом районе происходят намного чаще, чем в других частях острова.

Ранее, в конце апреля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении у побережья Тайваня. Его магнитуда составила 5,8 по шкале Рихтера, эпицентр залегал на глубине 20 километров. Читайте об этом подробнее в материале «Радио 1».

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#землетрясение
#природа
#статистика
Утонувший автобус подняли со дна Мойки – видео
Тяжёлая техника МЧС РФ подняла утонувший в Мойке автобус
10 мая 2024, 18:16

Фото: iStock/conejota

Упавший в Мойку автобус подняли со дна реки с помощью тяжёлой техники МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Напомним, что на набережной реки Мойки 10 мая пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. После этого он пробил бортик моста и вылетел в воду. Спасатели оперативно эвакуировали пассажиров на сушу. Однако в результате ДТП не обошлось без жертв – погибли четыре человека.

МЧС РФ и Следственный комитет возбудили уголовные дела о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств, а также по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#санкт-петербург
#автобус
#авария
#мчс
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Россиянина задержали за участие в беспорядках в Тбилиси
10 мая 2024, 17:53

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Россиянина задержали за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Россиянина задержали за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Он отметил, что всего были задержаны шесть человек. Они наносили вред полицейским, государственной собственности и системе видеонаблюдения. Среди них был гражданин России.

Папуашвили добавил, что теперь предстоит выяснить, что это за человек и чем он занимается в стране.

Ранее МВД Грузии сообщало о задержании шести человек. Один из них бросил неизвестный предмет в полицейского, ранив его. Второй повредил патрульную машину. Ещё трое сломали камеры видеонаблюдения. А шестой задержанный повредил ворота парламента и бросил камень во двор здания, ем ранил находящегося там пожарного.

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#россияне
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Водителя упавшего в реку автобуса задержали и допросили как подозреваемого
10 мая 2024, 17:33

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Водитель автобуса, упавшего в Мойку, задержан как подозреваемый. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что ведомство возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств.

Также отдельно Следственным комитетом России было заведено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

44-летний водитель был задержан и допрошен как подозреваемый.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что сегодня произошло ДТП на набережной Мойки. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, протаранил забор моста и вылетел в воду. По последним данным, погибли четыре человека.

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В Санкт-Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы
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#водитель
#автобус
#дтп
#санкт-петербург
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В Санкт-Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы
10 мая 2024, 15:53

Фото: iStock/DmyTo

В Петербурге на месте аварии с автобусом завершены водолазные спасательные работы. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.
Уточняется, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти.

Три человека погибли. На данный момент водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды.

Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.

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#пострадавший
#мчс
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Число погибших при падении автобуса с моста в Петербурге возросло до четырех человек
При ДТП в Петербурге погибли 4 человека, еще 4 в состоянии клинической смерти
10 мая 2024, 15:09

Фото: iStock/Soumen Hazra

Четыре пассажира погибли, еще 4 находятся в состоянии клинической смерти в результате падения автобуса в воду в Петербурге. Об этом сообщили в экстренных службах города.
По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В настоящее время проводится проверка, чтобы установить все причины и обстоятельства случившегося.

На данный момент движение транспорта по Поцелуеву мосту приостановлено.

Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.

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#автомобиль
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#санкт-петербург
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Момент аварии в Питере, после которой автобус упал в Мойку, попал на видео
«112»: момент ДТП в Питере, после которого автобус упал в Мойку, попал на видео
10 мая 2024, 14:21

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Момент падения автобуса в реку Мойку, в результате аварии с машиной, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».
На ролике видно, что водитель автобуса потерял управление. Сначала автобус врезался в здание, после чего протаранил автомобиль на мосту, а затем упал в воду.




Уточняется, что в автобусе находилось около двадцати пассажиров. В настоящее время людей продолжают доставать из затопленного салона.

Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. Погиб один человек, пятерых госпитализировали.

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#аварии
#автобус
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Автобус с пассажирами тонет в Петербурге – видео
Автобус врезался в два автомобиля и упал в воду на набережной Мойки
10 мая 2024, 13:55

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

На набережной Мойки автобус врезался в два автомобиля, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. Об этом пишет издание «Фонтанка».
На опубликованных кадрах видно только крышу автобуса. Прохожие помогают вытаскивать людей из тонущей машины.

На место происшествия прибыли спасатели, которые также эвакуируют людей из салона сначала на крышу, а затем на сушу.



По последним данным, в результате ДТП погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется.

Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет, что в автобусе находилось 20 пассажиров.

В настоящее время в районе ДТП полностью парализовано движение транспорта.

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#санкт-петербург
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На комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге неизвестные 9 мая совершили нападение
Посольство РФ заявило о нападении на комплекс экс-генконсульства РФ в Лейпциге
10 мая 2024, 13:36

Фото: iStock/artolympic

9 мая неизвестные совершили нападение на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге. Об этом сообщили в российском посольстве.
В посольстве заявили, что Россия направит протест Германии в связи с данным нападением. В российском ведомстве назвали провокацией нападение на комплекс экс-генконсульства России, также потребовали от германской стороны наказания злоумышленников.

Уточняется, что группа преступных единомышленников громко поддерживали акцию, оставаясь за оградой объекта, в то время как злоумышленники на балконе служебного здания развернули плакаты антироссийского содержания.

Ранее сообщалось, что полиция Берлина задержала десятерых человек на акциях по случаю Дня Победы. На них собрались несколько сотен человек.

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В Астрахани задержали возможного распространителя наркотиков, от которых погибли 5 человек
В Астрахани задержали возможного распространителя наркотиков, убивших 5 человек
10 мая 2024, 13:20

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Полицейские в Астрахани задержали подозреваемого в распространении наркотиков, от которых умерли пять человек и были госпитализированы 14 местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Уточняется, что задержанным оказался двадцатилетний уроженец одной из стран Центральной Азии. С его слов, координаты для работы он получал в Telegram.

Злоумышленник признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело.

Отмечается, что жертвами наркотиков стали лица от 18 до 40 лет. Примечательно, что у одного из пострадавших при себе было обнаружено вещество, которое, по данным экспертизы, является метадоном.

Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон.

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