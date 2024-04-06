Вблизи Нью-Йорка снова произошло землетрясение

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Еще одно землетрясение произошло в штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка, сообщает Национальная геологическая служба США (USGS).
Землетрясение магнитудой 4,0 было зафиксировано в 17:59 по местному времени в семи километрах от города Глэдстоун, в часе езды от Нью-Йорка.
Ранее «Радио 1» сообщалось, что 5 апреля в Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 4,8. Толчки ощущались во многих городах от Филадельфии до Бостона, в том числе на Манхэттене в Нью-Йорке.
Самое сильное землетрясение, зарегистрированное в Нью-Йорке, произошло в 1884 году с магнитудой 5,2.
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Ранее «Радио 1» сообщалось, что 5 апреля в Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 4,8. Толчки ощущались во многих городах от Филадельфии до Бостона, в том числе на Манхэттене в Нью-Йорке.
Самое сильное землетрясение, зарегистрированное в Нью-Йорке, произошло в 1884 году с магнитудой 5,2.
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Александр Климов