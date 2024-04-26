Землетрясение зафиксировано у берегов Тайваня

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Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло у побережья Тайваня, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зарегистрировано в 104 километрах к востоку от города Тайчжун с населением более одного миллиона человек. Эпицентр находился на глубине около 20 километров.
Ранее, 21 апреля, землетрясение магнитудой 5,1 также произошло у берегов острова Тайвань.
До этого, 6 апреля, землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на юго-западе Китая.
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Ранее, 21 апреля, землетрясение магнитудой 5,1 также произошло у берегов острова Тайвань.
До этого, 6 апреля, землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на юго-западе Китая.
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Александр Климов