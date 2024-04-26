Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Землетрясение зафиксировано у берегов Тайваня

Землетрясение зафиксировано у берегов Тайваня

ESMC: землетрясение магнитной 5,8 произошло возле берегов Тайваня
26 апреля 2024, 23:44
Фото: iStock/SteveCollender

Фото: iStock/SteveCollender

Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло у побережья Тайваня, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зарегистрировано в 104 километрах к востоку от города Тайчжун с населением более одного миллиона человек. Эпицентр находился на глубине около 20 километров.

Ранее, 21 апреля, землетрясение магнитудой 5,1 также произошло у берегов острова Тайвань.



До этого, 6 апреля, землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на юго-западе Китая.

Читайте также:

Российская армия взяла под контроль село Бердычи

В Бельгии отказались следовать указу Путина об активах

Польша хочет пододвинуть систему ПРО к Калининградской области
#землетрясение
#китай
Пожар и взрыв произошли на центральном рынке Невинномысска
МЧС: торговые павильоны площадь 1 тыс. кв. м. загорелись в Невинномысске
27 апреля 2024, 00:11

Фото: iStock/Diy13

Торговые павильоны площадью 1 тыс. кв. м. ​загорелись на центральном рынке моногорода Невинномысска в Ставропольском крае, передает ТАСС, ссылаясь ​на главное управление МЧС ​России по региону.
Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров, в настоящее время его тушат. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

На изображениях, опубликованных Telegram-каналом Mash, помимо звуков взрывов, слышен звук складывающегося из-за огня павильона.

Вечером 21 апреля в Астрахани загорелась крыша магазина и павильона. Огонь охватил торговые ряды одного из крупнейших рынков города – Большие Исады. Общая площадь пожара составила 1 200 квадратных метров.

Читайте также:

В Химках потушили лесной пожар, обнаруженный системой видеомониторинга

«‎Слышны взрывы в разных районах»‎: в Омске произошел крупный пожар

На складе в Химках вспыхнул пожар
#пожар
#взрывы
#рынок
#ставропольский край
#мчс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ обстреляли Белгородскую область
Гладков: ВСУ нанесли удары по поселку Прилесье Белгородской области
26 апреля 2024, 23:35

Фото: Istock/Standart

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину села Прилесье в Краснояружском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. В то же время были повреждены линии электропередач, без света остались села Прилесье, Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка.

«Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», – подчеркнул Гладков.

Ранее, в ночь на пятницу, 26 апреля, стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Ольха». Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили два снаряда реактивной системы над приграничным регионом.

Читайте также:

ВСУ нанесли удары по двум детским садам в Запорожской области

Глава Минобороны Ирана раскрыл причину терактов в России

Главу Гагаузии задержали для досмотра после возвращения из Москвы
#всу
#белгородская область
#пво
#минобороны рф
#село
#вячеслав гладков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция проверит семью, в которой родители заставили сына съесть сигареты
В Екатеринбурге проверяют семью, где родители заставили сына съесть сигареты
26 апреля 2024, 20:56

Фото: istockphoto/Irina_Geo

В Екатеринбурге полиция проверяет семью, где родители заставили 11-летнего сына съесть сигареты, что может привести к возбуждению уголовного дела о жестоком обращении с ребенком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.
«Информация о произошедшем поступила в отдел полиции № 4 УМВД России по г. Екатеринбургу от тети несовершеннолетнего и зарегистрирована в установленном законом порядке. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия сотрудниками по делам несовершеннолетних территориального ОВД, а также осуществлен выход по месту жительства подростка для оценки его условий проживания», — отметил представитель полиции.
Он также добавил, что в отношении родителей мальчика будет составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Правоохранительными органами также подготовлен характеризующий материал для принятия решения о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с несовершеннолетним.

Читайте также:

В якутском интернате педагоги десять лет издевались над детьми-инвалидами

Во Владивостоке школьники издевались над беременной учительницей

Над Викторией Петровой, обвиняемой в фейках о ВС РФ, издевались в психбольнице
#школьники
#мероприятия
#педагоги
#информация
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Признан виновным ещё один участник действовавшей в 90-х коптевской ОПГ
26 апреля 2024, 20:46

Фото: iStock/BrianAJackson

Еще один участник действовавшей в 1990-х годах коптевской организованной преступной группировки (ОПГ) признан виновным в Москве, пишет «Лента.ру».
Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Сергей Замарев был известен под псевдонимом Мэлс. Его обвинили по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным суда, преступник расправился с неким мужчиной по фамилии Степанов, выстрелив в него из автомата. В это же время мимо проезжал трамвай №23, оказавшийся под обстрелом.

В результате пассажиры получили ранения различной степени тяжести, а одна женщина погибла. Как утверждает следствие, коптевская ОПГ в 1990-е годы взаимодействовала с коммерческими фирмами, рынками и предприятиями на востоке Москвы.

Читайте также:

В Харькове украинский боевик застрелил любовницу, которая «ждала русских»

Министр Израиля по национальной безопасности Итамар Бен-Гвир попал в ДТП

«Вспыхнул прямо на глазах у очевидцев»: В Краснодарском крае горит отель
#суд
#москва
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Задержан нападавший на ростовчан украинец Шеховцев
26 апреля 2024, 20:09

Фото: istockphoto/Thomasaf

Задержан уроженец Украины Богдан Шеховцев. Он нападал на жителей Ростова-на-Дону, избивал их, а затем выкладывал видеозаписи своих преступлений в интернет.
В отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство, передаёт телеграм-канал SHOT. также решается вопрос о привлечении его к ответственности по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Шеховцев подозревается в связях с наркоторговцами, для которых он в числе прочего выбивал деньги из должников.

23-летний Шеховцев переехал в Россию для того, чтобы скрыться от мобилизации на Украине, получил российское гражданство. В течение нескольких месяцев он избивал ростовчан, выкладывая затем видео с расправами в сеть. В соцсетях и мессенджерах он публиковал свои фото со вскинутой в нацистском приветствии рукой.

Читайте также:

Силовики задержали треш-стримера, который накачивал девочек наркотиками и избивал их

Стример из Волгограда сутки избивал девушку и стрелял в нее из «травмата»

В Балашихе мигрант избивал свою жену и ударил случайную девушку
#гражданство
#деньги
#уголовное хранение
#ук
#видео
#фото
#хулиганство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Осуждены пятеро мужчин, похитившие бизнесмена в Омске
26 апреля 2024, 19:44

Фото: iStock/Diy13

В Омске осудили группу мужчин, похитивших бизнесмена из банка и вымогавших его деньги, пишет «Лента.ру».
По данным региональной прокуратуры, пятеро мужчин похитили местного бизнесмена из здания банка и вымогали у него деньги и жильё.

Лидеру преступной группировки суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии особого режима. Трое других участников получили от шести до семи лет, а последний — пять лет условно с испытательным сроком на три года.

Как сообщает следствие, преступление произошло в конце 2021 года. Группировка похитила мужчину из банка, отвезла его в гараж и, избивая и угрожая дальнейшей расправой, вымогала деньги и квартиру.

Читайте также:

В Харькове украинский боевик застрелил любовницу, которая «ждала русских»

Бизнесмена и миллионера Симутова обвиняют в изнасиловании на Бали

В Красногорске задержали сатаниста, подозреваемого в изнасиловании школьницы
#омская область
#бизнесмен
#преступники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харькове украинский боевик застрелил любовницу, которая «ждала русских»
26 апреля 2024, 19:18

Фото: iStock/Pawel Kajak

В Харькове украинский боевик застрелил любовницу и ранил ее дочь, сообщают украинские СМИ.
Правоохранительные органы задержали офицера 125-й бригады теробороны Вооружённых сил Украины. По данным следствия, боевик родом из Львова познакомился в Харькове с 53-летней женщиной. У них завязались отношения.

Во время совместного употребления горячительных напитков женщина поделилась с боевиком, что поддерживает русскую культуру и ждет, когда ВС РФ освободят Харьков.

В гневе украинский офицер застрелил свою любовницу и ранил ее 28-летнюю дочь. После этого он попытался скрыться. Через день его нашли. Он прятался на крыше одного из общежитий города.

Читайте также:

Командующий силами поддержки ВСУ Яковец ушел в отставку

Welt: ВСУ терпят крах и теряют позиции к северо-западу от Авдеевки

На Украине сообщили о возвращении 140 тел военнослужащих ВСУ
#всу
#спецоперация
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Министр Израиля по национальной безопасности Итамар Бен-Гвир попал в ДТП
26 апреля 2024, 18:55

Фото: istockphoto/conejota

Министр Израиля по национальной безопасности Итамар Бен-Гвир перевернулся на машине. Его экстренно везут в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Автомобиль, в котором ехал министр Израиля, перевернулся на трассе. Машина лежит вверх дном посреди дороги. В каком он находится состоянии не известно. Причины ДТП не сообщаются.

Ранее в Луховицах джип столкнулся с грузовиком и фургоном, водителя внедорожника зажало в кабине. ДТП с участием фургона Peugeot Boxer, грузовика DAF и джипа Toyota RAV4 произошло на 130 километре трассы М-5 «Урал» на территории городского округа Луховицы, 74-летнего водителя внедорожника зажало в кабине смятым металлом, на помощь ему пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Замглавы УМВД задержан за пьяную езду в Кировской области

«Вспыхнул прямо на глазах у очевидцев»: В Краснодарском крае горит отель

Раменские врачи прооперировали пациенту девять переломов после ДТП
#дтп
#помощь
#дороги
#автомобиль
#трассы
#министр
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бизнесмена и миллионера Симутова обвиняют в изнасиловании на Бали
26 апреля 2024, 18:53

Фото: istockphoto/tawatchaiprakobkit

Российский предприниматель и миллионер, владелец сети кальянных в Санкт-Петербурге Антон Симутов, который постоянно живёт на Бали, обвиняется в изнасиловании. Заявление написала гостья его виллы, которая утверждает, что бизнесмен ещё и избил её.
Пострадавшая утверждает, что местная полиция пытается замять дело, передаёт RT. По словам девушки, ей уже трижды приходилось подавать заявление, так как полицейские то находили там опечатки, то «забывали» вписать свидетелей. Известно, что Симутов называл себя «королём острова» и устраивал у себя на вилле бурные вечеринки, которые иногда заканчивались потасовками. Нашлись и другие пострадавшие: кому-то бизнесмен сломал телефон, кого-то угостил тумаками.

Знакомые Антона объясняют, что к нему в дом все приходили добровольно, желая повеселиться. Симутов мог подшутить над гостями, но до агрессии дело не доходило. Его друзья считают обвинения в изнасиловании подставой, продиктованной желанием «срубить» денег. На остров уже вылетели адвокаты питерского предпринимателя.

Читайте также:

В Красногорске задержали сатаниста, подозреваемого в изнасиловании школьницы

В Подмосковье пациентка рехаба обвинила охранника в спаивании и изнасиловании

Футболист Алвес получил 4,5 года по делу об изнасиловании в ночном клубе
#полиция
#телефон
#дело
#пострадавшие
#бизнесмен
#полицейские
#заявление
#изнасилование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф