Тела матери и ребенка нашли у подъезда жилого дома в Красноярске

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Красноярске у подъезда многоквартирного дома на улице Норильской нашли тела женщины и ее малолетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.



По предварительным данным, они погибли при падении с высоты. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Челябинске под окнами многоэтажного дома в микрорайоне «Парковый» обнаружили тело 11-летней девочки. Известно, что незадолго до трагедии у школьницы умер отец, и она тяжело переживала эту потерю.

Лидия Пономарева

