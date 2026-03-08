В Новокузнецке пьяная женщина избила медиков скорой помощи
30-летняя жительница Новокузнецка избила медиков скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
По версии следствия, все произошло в подъезде жилого дома. Бригада скорой помощи приехала на вызов к женщине, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Ее подруга начала оскорблять медиков и снимать происходящее на телефон.
Пациентка согласилась пройти в машину, и фельдшер помогала ей идти. В этот момент вторая женщина сзади ударила медика по голове, отчего та упала. Затем она схватила за волосы другого фельдшера и начала бить ее головой о перила и кулаком в лицо.
Пострадавших медиков госпитализировали с травмами. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Правоохранители проводят допрос и выясняют обстоятельства произошедшего.
