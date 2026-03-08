На видео попало, как машина влетела в толпу детей

08 марта 2026, 13:15

В Иркутске подростки попали под машину, когда перебегали дорогу на красный свет

Фото: iStock/Rus32

В Иркутске под колеса автомобиля попали двое школьников, которые переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила областная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.