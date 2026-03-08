На видео попало, как машина влетела в толпу детей
В Иркутске под колеса автомобиля попали двое школьников, которые переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила областная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
Авария произошла у торгового центра «Кипарис». Подростки 15 и 16 лет решили перебежать проезжую часть, игнорируя красный свет. Видеорегистратор зафиксировал, как машина сбивает детей, и от удара их отбрасывает вперед. Обоим понадобилась медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском. Водитель общественного транспорта не справился с управлением и съехал в кювет.
