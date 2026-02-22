Окровавленного 9-летнего мальчика в одной тапочке нашли на улице в Петербурге
Прохожая столкнулась на улицах Санкт-Петербурга с девятилетним мальчиком. Он шел в одной тапочке, а его лицо было все в крови. Об этом сообщает «Фонтанка».
В ночное время мальчик неожиданно покинул свою квартиру, находящуюся на третьем этаже в Невском районе. Девушка, заметившая его, догнала ребёнка. Он пожаловался на боль в области челюсти и подробно рассказал о побеге из дома, который, по всей видимости, и привёл к этим травмам.
Прибывшие на место медики оказали помощь, и несовершеннолетнего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Врачи предполагают у него компрессионный перелом позвонка, сотрясение мозга, перелом челюсти, а также множественные ушибы и ссадины.
Сотрудники правоохранительных органов Невского района выяснили, что пострадавший живёт с матерью, и в семье есть другие дети. По предварительным данным, семья не состоит на учёте в каких-либо органах. Полиция проверит условия проживания мальчика. К расследованию обстоятельств происшествия присоединятся следователи.
