Окровавленного 9-летнего мальчика в одной тапочке нашли на улице в Петербурге

22 февраля 2026, 07:59

Фото: iStock/Iulianna Est

Прохожая столкнулась на улицах Санкт-Петербурга с девятилетним мальчиком. Он шел в одной тапочке, а его лицо было все в крови. Об этом сообщает «Фонтанка».