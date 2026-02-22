Жители Приморья заявили об экологической катастрофе в бухте Врангеля

22 февраля 2026, 06:13

Фото: iStock/Mantas Volungevicius

Вода в живописной бухте Врангеля почернела и покрылась пленкой. По словам местных жителей, море окутано густым слоем угольной пыли, передает aif.ru.





Неизвестное вещество оседает на побережье, а шлейф загрязнения простирается на несколько десятков метров вглубь бухты (она расположена примерно в 250 км от Владивостока). Жители связывают проблему с угольными терминалами в близлежащих портах и уже называют ситуацию катастрофой.





«Выглядит, конечно, ужасно», — пишут пользователи в социальных сетях.