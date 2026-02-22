Жители Приморья заявили об экологической катастрофе в бухте Врангеля
Вода в живописной бухте Врангеля почернела и покрылась пленкой. По словам местных жителей, море окутано густым слоем угольной пыли, передает aif.ru.
Неизвестное вещество оседает на побережье, а шлейф загрязнения простирается на несколько десятков метров вглубь бухты (она расположена примерно в 250 км от Владивостока). Жители связывают проблему с угольными терминалами в близлежащих портах и уже называют ситуацию катастрофой.
«Выглядит, конечно, ужасно», — пишут пользователи в социальных сетях.
Несколько дней назад Находкинская транспортная прокуратура выявила нарушения экологических требований у компаний, перегружающих уголь в портах Находка и Восточный. При этом официальных комментариев относительно загрязнения воды в бухте Врангеля пока не поступало.