Пакистан нанес авиаудары вдоль границы с Афганистаном
Пакистанские ВВС провели военную операцию на границес Афганистаном. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Местные власти утверждают, что удары нацелены на семь лагерей и убежищ террористов. Объекты, по предварительной информации, принадлежали группировке «Фитна аль‑Хваридж», ее филиалам и ИГИЛ* в провинции Хорасан.
По заявлению министерства информации Пакистана, к афганским властям ранее неоднократно обращались с требованием пресечь деятельность боевиков, однако эти меры не дали результата.
Причиной военной операции стали недавние атаки террористов‑смертников на Пакистан. Власти страны возложили на афганское правительство ответственность за пособничество боевикам.
