Пакистан нанес авиаудары вдоль границы с Афганистаном

Фото: iStock/e-crow

Пакистанские ВВС провели военную операцию на границес Афганистаном. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).



Местные власти утверждают, что удары нацелены на семь лагерей и убежищ террористов. Объекты, по предварительной информации, принадлежали группировке «Фитна аль‑Хваридж», ее филиалам и ИГИЛ* в провинции Хорасан.

По заявлению министерства информации Пакистана, к афганским властям ранее неоднократно обращались с требованием пресечь деятельность боевиков, однако эти меры не дали результата.

Причиной военной операции стали недавние атаки террористов‑смертников на Пакистан. Власти страны возложили на афганское правительство ответственность за пособничество боевикам.

Александр Огарёв

