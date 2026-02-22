Пьяный житель Ленобласти хотел сжечь заживо жену и пасынка

22 февраля 2026, 05:56

Фото: iStock/Animaflora

После ссоры на почве ревности, возникшей на фоне распития спиртных напитков, житель Романовки вылил канистру с бензином на супругу и 13‑летнего пасынка. Об этом сообщили в ГУ СК по Ленинградской области.