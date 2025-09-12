Достижения.рф

В Ставрополье подросток на питбайке погиб после столкновения с грузовиком

Фото: iStock/Fedorovekb

Трое подростков на питбайках столкнулись с грузовиком-бетоносмесителем в Михайловске. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ставропольскому краю.



Согласно информации ведомства, транспортными средствами управляли 13-летний и 15-летний подростки, с ними находился 16-летний пассажир. В результате столкновения с грузовиком несовершеннолетние получили тяжелые травмы, их госпитализировали в больницу Ставрополя.

Одного из пострадавших спасти не удалось. Как сообщили в Госавтоинспекции, подростки не имели права управлять питбайками в силу своего возраста.

Екатерина Коршунова

