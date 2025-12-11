Достижения.рф

Пятиклассники избили сверстника в Крыму: подробности

СК ведет проверку по факту избиения пятиклассника в Крыму
Фото: istockphoto/blinow61

Прокуратура Крыма инициировала проверку после появления в социальных сетях информации о том, что пятиклассника в одной из школ Судака избили сверстники.



В результате ноябрьского инцидента ребенка госпитализировали, сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что участников конфликта установили, обстоятельства происшествия выясняются. В прокуратуре добавили, что семьи подростков не состоят на профилактических учётах.

«Учащемуся пятого класса сверстниками были нанесены травмы», — говорится в сообщении.

Параллельно с этим проверку по факту избиения пятиклассника также проводит крымское управление Следственного комитета России.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0