Пятиклассники избили сверстника в Крыму: подробности
СК ведет проверку по факту избиения пятиклассника в Крыму
Прокуратура Крыма инициировала проверку после появления в социальных сетях информации о том, что пятиклассника в одной из школ Судака избили сверстники.
В результате ноябрьского инцидента ребенка госпитализировали, сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что участников конфликта установили, обстоятельства происшествия выясняются. В прокуратуре добавили, что семьи подростков не состоят на профилактических учётах.
«Учащемуся пятого класса сверстниками были нанесены травмы», — говорится в сообщении.
Параллельно с этим проверку по факту избиения пятиклассника также проводит крымское управление Следственного комитета России.