Пятиклассники избили сверстника в Крыму: подробности

11 декабря 2025, 18:12

СК ведет проверку по факту избиения пятиклассника в Крыму

Фото: istockphoto/blinow61

Прокуратура Крыма инициировала проверку после появления в социальных сетях информации о том, что пятиклассника в одной из школ Судака избили сверстники.





В результате ноябрьского инцидента ребенка госпитализировали, сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что участников конфликта установили, обстоятельства происшествия выясняются. В прокуратуре добавили, что семьи подростков не состоят на профилактических учётах.





«Учащемуся пятого класса сверстниками были нанесены травмы», — говорится в сообщении.