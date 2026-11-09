Стало известно, что вызвало пожар в квартире двукратной олимпийской чемпионки Шурочкиной
Двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина пострадала при пожаре в своей квартире на улице Багрицкого. Причиной возгорания стала вспышка паров топлива для биокамина. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Поздно вечером спортсменка пыталась заправить камин, но не выключила один из приборов. Пары легковоспламеняющейся жидкости вспыхнули, и огонь перекинулся на одежду Шурочкиной. Дым быстро распространился по лестничной площадке.
Соседи вызвали скорую помощь. Врачи доставили спортсменку в больницу с ожогами лица и грудной клетки второй и третьей степени.
Летом 2026-го Шурочкина дебютировала и как певица, выпустив на музыкальных платформах сингл «Синхронистка». А в конце октября она провела первый творческий интенсив для юных спортсменов.
Читайте также: