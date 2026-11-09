Стало известно, что вызвало пожар в квартире двукратной олимпийской чемпионки Шурочкиной

09 ноября 2026, 10:47

Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина получила ожоги при заправке биокамина

Мария Шурочкина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина пострадала при пожаре в своей квартире на улице Багрицкого. Причиной возгорания стала вспышка паров топлива для биокамина. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.