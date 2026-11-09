Подросток применил перцовый баллончик после замечания в московском метро

09 ноября 2026, 10:00

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В московском метро 15-летний подросток распылил содержимое перцового баллончика в мужчину после его замечания. О произошедшем рассказал начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Васенин. Об этом сообщает ТАСС.