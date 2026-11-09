Подросток применил перцовый баллончик после замечания в московском метро
В московском метро 15-летний подросток распылил содержимое перцового баллончика в мужчину после его замечания. О произошедшем рассказал начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Васенин. Об этом сообщает ТАСС.
Полиция задержала подростка и возбудила уголовное дело о хулиганстве.
Если вам распылили в лицо перцовый баллончик или другое раздражающее вещество, сразу отойдите на свежий воздух. Не трите лицо и глаза: так вещество может попасть на другие участки кожи. Снимите контактные линзы, если они есть.
Промывайте глаза чистой прохладной или чуть тёплой водой не менее 15–20 минут, стараясь держать веки открытыми. Кожу лица тоже промойте водой, загрязнённую одежду снимите. Не используйте для глаз молоко, масла или мыло.
Если трудно дышать, ухудшилось зрение или сильная боль не проходит после промывания, обратитесь за медицинской помощью. При выраженной одышке или других тяжёлых симптомах звоните 112.
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