Пятилетний мальчик едва не утонул на праздновании дня рождения в Москве
В московском районе Марьино пятилетний мальчик едва не утонул в бассейне сауны во время своего дня рождения, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.
Семья отмечала праздник в сауне «Лагуна». Мальчик находился в воде в спасательном жилете, но в какой-то момент выскользнул из него. Родители ненадолго отвлеклись, а когда вновь посмотрели на сына, он уже находился под водой.
Взрослые достали ребёнка из бассейна и вызвали скорую помощь. По предварительной информации, он пробыл под водой около минуты. Врачи поместили мальчика в реанимацию из-за осложнений после утопления. Сейчас его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.
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