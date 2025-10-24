В России впервые наказали школьницу за видео с уничтожением украинского БПЛА
В России впервые привлекли к ответственности несовершеннолетнюю за публикацию видео с работой ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Отмечается, что 14-летняя Ангелина из Калужской области выложила в Сеть короткий ролик, на котором видно уничтожение украинского беспилотника.
По данным издания, девочка хотела подтвердить сообщения о налёте и не подозревала, что нарушает закон. Однако видео заинтересовало силовиков – школьницу и её родителей оперативно нашли и провели с ними профилактическую беседу.
Теперь семье грозит штраф до двух тысяч рублей. В регионе действует запрет на публикацию фото и видео, связанных с работой систем противовоздушной обороны и последствиями атак.
Читайте также: