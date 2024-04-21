В Подмосковье шестилетняя девочка погибла от выстрела в сердце

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В Московской области шестилетняя девочка погибла от случайного выстрела из пневматического пистолета, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, трагедия произошла в Наро-Фоминском городском округе.
52-летней мужчина приехал в гости к знакомой семье. Хозяин дома вместе с гостем и дочкой вышли на улицу, чтобы пострелять из пневматического пистолета. Когда отец передал своему другу оружие — оно случайно выстрелило. Пуля угодила прямо в сердце шестилетней девочке, которая стояла рядом.
Отец отвёз дочь в больницу, однако, несмотря на все старания врачей, спасти ребёнка не удалось.
Отмечается, что семья девочки благополучная. По факту произошедшего проводится проверка.
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52-летней мужчина приехал в гости к знакомой семье. Хозяин дома вместе с гостем и дочкой вышли на улицу, чтобы пострелять из пневматического пистолета. Когда отец передал своему другу оружие — оно случайно выстрелило. Пуля угодила прямо в сердце шестилетней девочке, которая стояла рядом.
Отец отвёз дочь в больницу, однако, несмотря на все старания врачей, спасти ребёнка не удалось.
Отмечается, что семья девочки благополучная. По факту произошедшего проводится проверка.
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Евгения Парфентьева