Baza: Аттракцион «Кракен» завис вместе с людьми в Москве
Аттракцион «Кракен» в столичном парке «Сказка» остановился вместе с посетителями: люди застряли прямо на карусели, пишет Baza.
По словам посетителей, механизм встал уже после первого оборота, а персонал парка не организовал эвакуацию. Оператор, пытаясь запустить аппарат, одновременно нажимала кнопки «пуск» и «выкл.», но это не помогло.
Людям вернули деньги только после обращения в администрацию парка. Сам аттракцион, со слов свидетелей, оказался неисправен надолго — после первой поломки «Кракен» вновь сломался и, возможно, окончательно вышел из строя.
Ранее несколько дней назад сообщалось о другом инциденте: в Нальчике пассажиры застряли на канатной дороге из‑за обрыва участка, людей эвакуировали сотрудники МЧС.
