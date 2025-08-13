Раскрыта судьба сбежавшего мигранта из центра содержания в Краснодарском крае
Шестого мигранта, который сбежал из центра содержания иностранных граждан в Краснодаре, нашли в Геленджике. Об этом сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.
В поселке Прасковеевка мужчина скрывался в хозяйственной постройке. Его задержали и доставили в отделение полиции.
В ближайшее время иностранец будет привлечен к ответственности за отказ выполнить законное требование сотрудника правоохранительных органов.
В воскресенье, 10 августа, в вечернее время из центра временного содержания иностранных граждан сбежали шесть человек. Среди них были трое граждан Украины, двое граждан Армении и один гражданин Молдовы. Все они находились на территории Российской Федерации без необходимых документов.
