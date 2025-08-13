Раскрыта судьба сбежавшего мигранта из центра содержания в Краснодарском крае

13 августа 2025, 15:05

МВД: Сбежавшего мигранта из центра содержания нашли в хозпостройке в Геленджике

Фото: iStock/vichinterlang

Шестого мигранта, который сбежал из центра содержания иностранных граждан в Краснодаре, нашли в Геленджике. Об этом сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.