Достижения.рф

Омич-проводник может получить 20 лет за педофилию

РИА Новости: Омич-проводник может получить 20 лет за изнасилования малолетних
Фото: istockphoto/OlFedv

В Омской области 40-летний проводник поезда предстанет перед судом по обвинению в педофилии.



Как пишет РИА Новости, Следственный комитет России сообщает, что мужчина знакомился с несовершеннолетними девочками через социальные сети, выдавая себя за школьницу. Он вел с ними переписку и запрашивал интимные фотографии, после чего шантажировал их и предлагал встретиться, вступая с ними в половые отношения.

Ситуация стала известной после того, как отец одной из пострадавших школьниц обратился в полицию. В ходе задержания у фигуранта изъяли компьютер и мобильный телефон, на которых хранились фото- и видеофайлы порнографического характера с участием несовершеннолетних.

Ему предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности и изготовлении порнографических материалов. Сейчас он находится под стражей.

По уголовному кодексу Российской Федерации за подобные преступления предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело уже направили в суд.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0