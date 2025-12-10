Омич-проводник может получить 20 лет за педофилию
В Омской области 40-летний проводник поезда предстанет перед судом по обвинению в педофилии.
Как пишет РИА Новости, Следственный комитет России сообщает, что мужчина знакомился с несовершеннолетними девочками через социальные сети, выдавая себя за школьницу. Он вел с ними переписку и запрашивал интимные фотографии, после чего шантажировал их и предлагал встретиться, вступая с ними в половые отношения.
Ситуация стала известной после того, как отец одной из пострадавших школьниц обратился в полицию. В ходе задержания у фигуранта изъяли компьютер и мобильный телефон, на которых хранились фото- и видеофайлы порнографического характера с участием несовершеннолетних.
Ему предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности и изготовлении порнографических материалов. Сейчас он находится под стражей.
По уголовному кодексу Российской Федерации за подобные преступления предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело уже направили в суд.
