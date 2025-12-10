Получившую травму россиянку зажало между паромом и пирсом в Таиланде
Khaosod English: в Таиланде туристку из России зажало между паромом и пирсом
Женщина из России получила серьезную травму ноги, оказавшись зажатой между пассажирским паромом и пирсом в Таиланде. Об этом сообщает портал Khaosod English.
По информации журналистов, россиянка попыталась подняться на паром в момент, когда лодка только причалила и качалась на воде.
«Шестидесятилетняя туристка оказалась в ловушке», — говорится в материале.Пострадавшую срочно госпитализировали. У нее диагностировали тяжелую травму голеностопного сустава с открытым переломом.
