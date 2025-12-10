Получившую травму россиянку зажало между паромом и пирсом в Таиланде

10 декабря 2025, 21:50

Khaosod English: в Таиланде туристку из России зажало между паромом и пирсом

Фото: istockphoto/ananaline

Женщина из России получила серьезную травму ноги, оказавшись зажатой между пассажирским паромом и пирсом в Таиланде. Об этом сообщает портал Khaosod English.





По информации журналистов, россиянка попыталась подняться на паром в момент, когда лодка только причалила и качалась на воде.





«Шестидесятилетняя туристка оказалась в ловушке», — говорится в материале.