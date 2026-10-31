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Омич замерз по дороге домой после свадебных гуляний

Омич возвращался домой со свадьбы и замерз по дороге
Фото: istockphoto/Marina Moskalyuk

Житель Омской области погиб, возвращаясь домой со свадьбы. По предварительным данным, мужчина насмерть замерз, сообщил «РГ» информированный источник.



43-летний Кагир пропал несколько дней назад. По имеющимся данным, мужчина гостил на свадьбе у знакомого в Русско-Полянском районе. После окончания торжества он отправился на своей Toyota домой — в поселок Таврическое.

Спустя некоторое время мужчина позвонил другу и сообщил, что заблудился на проселочной дороге. К поискам подключились десятки сотрудников полиции и волонтеров. Пропавшего нашли мертвым: его автомобиль застрял в болотистой местности.

Причины смерти устанавливают эксперты. Вероятнее всего, к гибели привело переохлаждение.

Никита Кротов

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