Омич замерз по дороге домой после свадебных гуляний
Житель Омской области погиб, возвращаясь домой со свадьбы. По предварительным данным, мужчина насмерть замерз, сообщил «РГ» информированный источник.
43-летний Кагир пропал несколько дней назад. По имеющимся данным, мужчина гостил на свадьбе у знакомого в Русско-Полянском районе. После окончания торжества он отправился на своей Toyota домой — в поселок Таврическое.
Спустя некоторое время мужчина позвонил другу и сообщил, что заблудился на проселочной дороге. К поискам подключились десятки сотрудников полиции и волонтеров. Пропавшего нашли мертвым: его автомобиль застрял в болотистой местности.
Причины смерти устанавливают эксперты. Вероятнее всего, к гибели привело переохлаждение.
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