Россиянин избил незнакомца на улице и украл его куртку ради замёрзшего приятеля

31 июля 2026, 10:27

В Крыму мужчина предстанет перед судом за избиение незнакомца и кражу его куртки

Фото: Istock/AMilkin

В Крыму завершили расследование уголовного дела против 34-летнего местного жителя. Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчина напал на незнакомца и забрал его куртку, чтобы отдать замёрзшему приятелю.