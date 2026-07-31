Россиянин избил незнакомца на улице и украл его куртку ради замёрзшего приятеля
В Крыму завершили расследование уголовного дела против 34-летнего местного жителя. Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчина напал на незнакомца и забрал его куртку, чтобы отдать замёрзшему приятелю.
Инцидент произошёл на остановке. Пьяный фигурант в компании друга заметил 39-летнего мужчину и решил завладеть его одеждой. Злоумышленник догнал пешехода, нанёс ему несколько ударов и под угрозой применения силы забрал куртку.
Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Сумма нанесённого ущерба составила пять тысяч рублей. Полицейские оперативно задержали подозреваемого, изъяли похищенную вещь и возвратили её законному владельцу.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ. На время следствия суд поместил его под стражу. Сейчас материалы направили в суд. Фигуранту грозит до четырёх лет лишения свободы.
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