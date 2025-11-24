Омичку приговорили к 4 годам колонии за истязание и избиение восьмилетнего сына

24 ноября 2025, 15:54

Фото: iStock/artisteer

В Омске приговорили 30-летнюю женщину к четырем годам колонии за избиение 8-летнего сына. Ленинский районный суд признал ее виновной в систематическом истязании мальчика. Об этом пишет РИА Новости.