Омичку приговорили к 4 годам колонии за истязание и избиение восьмилетнего сына
В Омске приговорили 30-летнюю женщину к четырем годам колонии за избиение 8-летнего сына. Ленинский районный суд признал ее виновной в систематическом истязании мальчика. Об этом пишет РИА Новости.
С августа по ноябрь 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина жестоко наказывала ребенка. Она избивала его кулаками и ремнем за малейшие провинности. Например, за отказ есть тушеную капусту она нанесла не менее 20 ударов.
Мать заставляла мальчика ухаживать за младшим братом-инвалидом и наказывала за любые проступки. Работники благотворительной организации заметили травмы на теле ребенка и сообщили в полицию.
Суд также удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 100 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Женщина не признала свою вину.
Читайте также: