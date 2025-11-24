Достижения.рф

Сотрудник ГИБДД попал под отрикошетившую в него машину в Калининграде

Инспектор ГАИ в Калининграде попал в больницу после того, как его сбила машина. Об этом 24 ноября пишет РИА Новости.



Инцидент произошел на улице Горького, когда водитель автомобиля Hyundai въехал в остановленный для проверки документов Renault Logan. В результате удара Renault отлетел в сторону и сбил инспектора. Сейчас пострадавший находится в медучреждении с травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

