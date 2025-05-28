ОМОН «Авангард» помог задержать мошенников, давивших на покупателей автомобилей

28 мая 2025, 17:59

Фото: iStock / Kwangmoozaa

Задержаны шесть участников организованной преступной группы, подозреваемых в мошенничестве под видом предпринимательской деятельности. Операцию провели сотрудники МВД и ФСБ России при силовой поддержке ОМОН «Авангард», сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.







«Злоумышленники действовали от имени трёх крупных автосалонов на юге Москвы, специализировавшихся на продаже новых и подержанных автомобилей. Для привлечения клиентов они размещали объявления о продаже машин по выгодным ценам на специально созданном сайте и популярных интернет-площадках», – рассказали в пресс-службе.

«При заключении договоров купли-продажи стоимость автомобилей значительно увеличивалась за счёт дополнительных услуг, которые навязывались клиентам без их согласия. А приобретённые транспортные средства часто оказывались неисправными», – добавили в ведомстве.