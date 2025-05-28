В Москве рядом с детсадом задержали пьяного эксгибициониста
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве
Мужчину, публично совершавшего непристойные действия, задержали в Южном административном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Росгвардии.
«Сигнал тревоги поступил из детского сада, расположенного на Шипиловской улице. Охранник рассказал, что рядом с забором мужчина демонстрировал прохожим свои гениталии. А когда ему сделали замечание, стал нарываться на драку», — говорится в сообщении.Росгвардейцы немедленно задержали нарушителя общественного порядка. Им оказался 24-летний житель Москвы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Эксгибициониста доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в Казани объявили в розыск Альберта Нугманова, сбежавшего из следственного изолятора.