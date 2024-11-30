ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы

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ОМОН совершил рейд на московский клуб Arma, пишет Mash.
В клубе проходила вечеринка. Людям сказали сидеть на полу, а некоторых осмотрели. Рейд проходил и в другом клубе – Mono. Причина визита силовиков на данный момент неизвестна.
Arma ранее назывался Mutabor. Именно там прошла «голая вечеринка– блогера Анастасии Ивревой там в ночь с на 21 декабря 2023 года. Его гостями были многие известные лица российского шоу-бизнеса, которых просили соблюдать дресс-код – носить оголяющие части тела костюмы. Волна общественного возмущения последовала после того, как кадры мероприятия попали в Интернет.
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Александр Климов