Стали известны подробности о задержанных со стрельбой в Тутаеве

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Правоохранители в городе Тутаеве Ярославской области задержали не менее 20 человек. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, в город мужчины приехали из Рыбинска на нескольких машинах для участия в разборках с местными жителями. Полиция отвезла задержанных в отделение на допрос для установления их личности и деталей «стрелки».
Напомним, что в Тутаеве произошла массовая драка со стрельбой. На место происшествия прибыли силы ОМОН и СОБР. Мужчинам грозит наказание по статье о хулиганстве, максимальный срок по которой составляет до семи лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что рации модели Icom V82, подобные тем, что взорвались в Ливане, можно приобрести в России. Согласно объявлениям на маркетплейсах, эти устройства доступны для покупки по цене до 6000 рублей.
До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе мужчина избил ветерана спецоперации, который имеет инвалидность и ходит на костылях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В Тутаеве Ярославской области жители сообщили о стрельбе и массовых задержаниях
Напомним, что в Тутаеве произошла массовая драка со стрельбой. На место происшествия прибыли силы ОМОН и СОБР. Мужчинам грозит наказание по статье о хулиганстве, максимальный срок по которой составляет до семи лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что рации модели Icom V82, подобные тем, что взорвались в Ливане, можно приобрести в России. Согласно объявлениям на маркетплейсах, эти устройства доступны для покупки по цене до 6000 рублей.
До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе мужчина избил ветерана спецоперации, который имеет инвалидность и ходит на костылях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова