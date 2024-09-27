Росгвардейцы помогли задержать производителя наркотиков в Подмосковье — видео

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
В Серпухове задержали ранее судимого 32-летнего местного жителя, который организовал в доме лабораторию по производству мефедрона, в задержании приняли участие полицейские и бойцы ОМОН «Русич» подмосковного главка Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
«В арендованном задержанном доме, а также в гараже было обнаружено и изъято оборудование и материалы для производства наркотиков, а также пластиковая ёмкость с мефедроном и 58 свёртков с таким же содержимым», — говорится в сообщении.Против задержанного заведено уголовное дело. Исследование изъятых материалов продолжается.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 13-летняя девочка забеременела от своего деда, ранее судимого за изнасилование. Подробности — в материале «Радио 1».
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