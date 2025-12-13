В российском регионе мигрант-многоженец заразил ВИЧ возлюбленную и младенца
В Татарстане девятимесячный ребёнок заразился ВИЧ. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на заведующую эпидемиологическим отделом Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Наталью Ивойлову.
Диагноз выявили, когда девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Позже медики обнаружили ВИЧ-инфекцию и у её матери. При этом два года назад обследование не показало у женщины этого заболевания.
Эпидемиологическое расследование установило источник заражения. Им оказался сожитель матери, гражданин другой страны. Он знал о своём диагнозе, но скрывал его.
Кроме того, стало известно, что этот мужчина ранее вступил в официальный брак с жительницей Татарстана и получил российское гражданство. Параллельно у него было ещё две семьи, в которых родились дети. Ни у этих женщин, ни у их детей ВИЧ не обнаружили.
