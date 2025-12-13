В российском регионе мигрант-многоженец заразил ВИЧ возлюбленную и младенца

13 декабря 2025, 10:26

В Татарстане младенец заразился ВИЧ от матери, которую инфицировал сожитель

Фото: Istock/oatawa

В Татарстане девятимесячный ребёнок заразился ВИЧ. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на заведующую эпидемиологическим отделом Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Наталью Ивойлову.