В Мурманской области расследуют хищение 135 млн рублей по гособоронзаказу
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости.
Фигурантами дела стали должностные лица АО «НИКИРЭТ» Виталий Степин и Алексей Косоуров, а также представитель ООО «Фортис» Дмитрий Лунев. По версии следствия, в 2024 году организации заключили контракты на поставку и монтаж охранных систем. Однако при их исполнении обвиняемые, как утверждается, предоставили поддельные финансовые документы и похитили более 135 миллионов рублей.
Ущерб был нанесён Министерству обороны России. Степину и Косоурову уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
