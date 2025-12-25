Достижения.рф

В Уфе полицейский получил 7 лет колонии за хищение криптовалюты у задержанных

Фото: iStock/Zolnierek

В Уфе суд приговорил бывшего сотрудника транспортной полиции к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении криптовалюты у задержанных. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.



По версии следствия, в 2022 году полицейский получил доступ к мобильным телефонам двух задержанных. Используя установленные на устройствах криптокошельки, он незаконно перевел биткоины на общую сумму более 20 миллионов рублей.

Кроме того, установлено, что осужденный применял физическое насилие к задержанным, требуя от них дать показания в отношении предполагаемых соучастников. Помимо срока, бывшего полицейского лишили звания майора.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0