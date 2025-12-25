В Уфе полицейский получил 7 лет колонии за хищение криптовалюты у задержанных
В Уфе суд приговорил бывшего сотрудника транспортной полиции к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении криптовалюты у задержанных. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
По версии следствия, в 2022 году полицейский получил доступ к мобильным телефонам двух задержанных. Используя установленные на устройствах криптокошельки, он незаконно перевел биткоины на общую сумму более 20 миллионов рублей.
Кроме того, установлено, что осужденный применял физическое насилие к задержанным, требуя от них дать показания в отношении предполагаемых соучастников. Помимо срока, бывшего полицейского лишили звания майора.
