В Уфе полицейский получил 7 лет колонии за хищение криптовалюты у задержанных

25 декабря 2025, 16:35

Фото: iStock/Zolnierek

В Уфе суд приговорил бывшего сотрудника транспортной полиции к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении криптовалюты у задержанных. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.