Ребенка, покусанного хаски в Сочи, собираются перевезти в Москву

Фото: iStock/ kan2d
Мальчика, которого покусали хаски в Сочи, собираются в субботу перевезти в Москву. В настоящий момент готовятся необходимые для этого документы, сообщил агентству РИА Новости отец ребенка Валентин Королёв.
До этого отец пострадавшего рассказывал агентству, что медики собирались провести консилиум, чтобы определиться, где продолжат оперировать ребёнка - в краевой столице или в Москве.
Читайте также:
«Нос и губа нежизнеспособные»: отец растерзанного хаски ребёнка рассказал о его состоянии
Папе растерзанного собаками мальчика пришлось собирать и упаковывать лицо сына
Предстоит серия пластических операций: мальчика с разодранным собаками лицом доставили вертолётом в Краснодар
«Мне уже с утра отзвонилась санавиация, сына будут транспортировать в Москву. Еще неизвестно [кто будет хирургом]. Уже точно, мне именно сама санавиация отзвонилась, они должны сюда приехать», — отметил Королев.
Он подчеркнул, что мальчик до сих пор находится в искусственной коме, из краснодарских медиков на связь с Валентином пока никто не выходил, в случае, если ребёнка транспортируют в Москву, родители поедут следом за ним.
Читайте также:
«Нос и губа нежизнеспособные»: отец растерзанного хаски ребёнка рассказал о его состоянии
Папе растерзанного собаками мальчика пришлось собирать и упаковывать лицо сына
Предстоит серия пластических операций: мальчика с разодранным собаками лицом доставили вертолётом в Краснодар
Ольга Енгалычева