Экс-сосед Зеленского призвал сравнить отношение в российском и украинском плену

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Бывший сосед Владимира Зеленского Юрий Даниленко, попавший в российский плен, передал ему привет и призвал обратить внимание на разницу отношения к пленным в России и на Украине. Видео публикует РИА Новости.
«Передаю огромный привет Зеленскому. Владимир Зеленский, Вова, смотри, какое отношение у людей, и смотри, какое наше отношение. Вы просто-напросто нас кидаете как пушечное мясо на отработку», — сказал бывший сосед Зеленского.
Российский боец из отряда «Невский» рассказал, что раненый Даниленко пронес на себе тяжелораненого военного ВС РФ, чтобы спасти его. Украинец заметил раненого российского военнослужащего, помог ему перевязать раны, а после они вдвоем стали пробираться к позициям ВС РФ под обстрелом ВСУ.
По словам Даниленко, когда он получил ранение, его сослуживцы решили расстрелять его из пулемета, понимая, что он все равно попадет в плен. Российская сторона оказала ему всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, 12 августа стало известно, что в плен к ВС РФ попал бывший сосед Зеленского Юрий Даниленко, живший с украинским лидером в Кривом Роге.
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