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Экс-сосед Зеленского призвал сравнить отношение в российском и украинском плену

13 августа 2024, 13:08
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Бывший сосед Владимира Зеленского Юрий Даниленко, попавший в российский плен, передал ему привет и призвал обратить внимание на разницу отношения к пленным в России и на Украине. Видео публикует РИА Новости.
«Передаю огромный привет Зеленскому. Владимир Зеленский, Вова, смотри, какое отношение у людей, и смотри, какое наше отношение. Вы просто-напросто нас кидаете как пушечное мясо на отработку», — сказал бывший сосед Зеленского.

Российский боец из отряда «Невский» рассказал, что раненый Даниленко пронес на себе тяжелораненого военного ВС РФ, чтобы спасти его. Украинец заметил раненого российского военнослужащего, помог ему перевязать раны, а после они вдвоем стали пробираться к позициям ВС РФ под обстрелом ВСУ.



По словам Даниленко, когда он получил ранение, его сослуживцы решили расстрелять его из пулемета, понимая, что он все равно попадет в плен. Российская сторона оказала ему всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 12 августа стало известно, что в плен к ВС РФ попал бывший сосед Зеленского Юрий Даниленко, живший с украинским лидером в Кривом Роге.

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#всу
#вс рф
#ранение
Стоящие на коленях пленные боевики ВСУ попали на видео
13 августа 2024, 13:26

Фото: iStock/Diy13

В Сети появилось видео с попавшими в плен в Курской области боевиками ВСУ. Кадры показал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Морпехи разгромили и пленили десант ВСУ, прорвавшийся в Курскую область. Наши бойцы-черноморцы героически выдержали мощные атаки бронегрупп врага и наголову разгромили противника. Часть выживших боевиков взята в плен», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что ВС РФ в Курской области взяли в плен штурмовую группу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Боевики на допросе заявили, что пробыли на территории российского региона лишь около суток, после чего их быстро взяли в плен.

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#всу
#вс рф
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Минобороны РФ озвучило потери ВСУ за минувшие сутки
Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки до 1835 бойцов
13 августа 2024, 13:25

Фото: iStock/Irina Piskova

Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1835 солдат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своей ежедневной сводке.
Отмечается, что ВС РФ ударом авиации уничтожили украинский истребитель Су-27 на аэродроме, три пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК С-300ПТ. Также украинские войска потеряли американский танк «Abrams», боевую машину пехоты (БМП) «Bradley» производства США, поставленную западными союзниками гаубицу М119 и иное вооружение.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский Ми-8.

В понедельник подразделениям группировки войск «Юг» удалось освободить населённый пункт Лисичное в ДНР.

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Сожжение монастыря, расстрел беременной, химоружие: на что идут боевики ВСУ в Курской области
13 августа 2024, 12:58

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Боевики сожгли главный собор мужского монастыря, убили беременную женщину и применили химическое оружие. О зверских преступлениях ВСУ расскажет «Радио 1».

Главный собор мужского монастыря под Курском сожгли боевики ВСУ

Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи в Курской области был разрушен в результате обстрелов ВСУ.

Помимо этого, боевики обстреливали Свято-Троицкий храм в пригороде Суджи, в котором прятались 15 священнослужителей. Один из священников записал видео, в котором рассказал о беспрерывном обстреле ВСУ. Всех людей удалось спасти.

ВСУ сожгли монастырь под Курском
ВСУ сожгли монастырь под Курском

ВСУ расстреляли беременную женщину

Украинские боевики расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации населения из Суджи. Они вместе с мужем ехали на двух автомобилях из деревни Куриловка в Курск. По дороге они попали под украинский обстрел. Девушка получила ранение, потеряла сознание и врезалась в машину супруга. Спасти её не удалось.

Кроме этого, боевики ВСУ специально уничтожают заправки на приграничных территориях в Курской области, чтобы препятствовать эвакуации гражданских. Украинские неонацисты пользуются «средствами огневого поражения».

Фото: iStock/Narai Chal

Жительница Суджи рассказала, как ВСУ стреляли по мирным жителям в Курске. По ее словам, во время эвакуации украинские военные открыли огонь по автомобилям, что привело к опасной ситуации для покидающих Суджу.

«Стреляли, стреляли вслед, стреляли… Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», – рассказала она.

Житель Курской области Владимир Севрюков рассказал, что боевики угрожали расстрелом мирным жителям Курской области, если те будут выходить из своих домов. По его словам, украинские военные повесили флаги на несколько зданий и оставили мирное население в качестве живого щита.

Позже стало известно, что в атаке на Курскую область принимают участие боевики 80-й бригады ВСУ, которая в 2022 году расстреливала сдавшихся и лежащих на земле российских солдат, а также бывшие украинские осуждённые.

Лидер волонтеров Эдгара Бодрова отмечал, что боевики всячески препятствуют эвакуации, например, дают подставные адреса, где якобы она требуется, а на самом деле там ожидает засада.

Фото: iStock/Artem Zakharov

Помимо этого, врио главы региона предупредил, что противник может облачаться в украденную у россиян одежду и передвигаться на автомобилях с российскими госномерами.

Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вылазка Вооруженных сил Украины в Курскую область является террористической акцией, и никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие.

ВСУ начали грабить частные дома в России

Украинская группировка установила контроль над 28 населенными пунктами в приграничном регионе. ВСУ начали заниматься мародерством на захваченных территориях Курской области. Известно, что они грабят даже участки, где все еще живут люди.

Выносят все подряд: ВСУ начали грабить частные дома в России
Выносят все подряд: ВСУ начали грабить частные дома в России

ВСУ применили химическое оружие в Курской области

Бригада «Россетей» попала под обстрел ВСУ в Беловском районе Курской области, в ходе которого украинские войска выпустили снаряды с химическим оружием. В результате обстрела все выжили, однако отравление получили и сами военные, и полицейские, и глава сельсовета.

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Алаудинов сообщил о взятии под контроль обстановки в Курской области
13 августа 2024, 12:29

Фото: iStock/zim286

Обстановка в Курской области взята под контроль ВС РФ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
Он подчеркнул, что во вторник российские военные взяли под контроль обстановку в регионе. Также удалось прикрыть большую часть территорий, на которой ранее находились подразделения украинских войск.

Ранее в этом день Алаудинов сообщил, что российскими войсками было остановлено бесконтрольное передвижение бойцов ВСУ на Курском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#курская область
#вс рф
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#атака
#сво
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Власти Льгова прокомментировали нахождение ВСУ в 15 км от Курской АЭС
Власти Льгова опровергли данные о том, что ВСУ находятся в 15 км от Курской АЭС
13 августа 2024, 12:20

Фото: iStock/Nordroden

Власти города Льгова в Курской области опровергли информацию о том, что подразделения ВСУ дошли до населённого пункта и находятся в 15 километрах от Курской АЭС.
Администрация города опубликовала в своём Telegram-канале фотографию, распространившуюся по украинским соцсетям. На ней военные ВСУ якобы стоят под дорожным знаком с надписью «Льгов».

По словам представителей властей, ВСУ продолжают своё продвижение вглубь территории России исключительно «с помощью фотошопа».

Также в администрации указали на то, что дорожный знак с фотографии сильно отличается от настоящих знаков, которые изготовлены по ГОСТу, что вновь подтверждает недостоверность данной информации.

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#атака
#фейки
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«Мы все стоим друг за друга»: боец ВС РФ рассказал о СВОих в зоне спецоперации
13 августа 2024, 12:12

Фото: iStock/Nordroden

Бойцы ВС РФ защищают родину также, как защищают свою семью. Рядовой Максим Анисимов рассказал о СВОих в зоне проведения российской спецоперации.
Все участники и ветераны СВО являются патриотами России. Они сделали свой выбор осознанно и отправились на защиту интересов своей родины, подписав контракт с Минобороны РФ.

«Защищаешь семью, также должен защищать родину. СВОи — это товарищи, которые отдадут последнее за тебя. Когда по тебе пули летают и прибегает товарищ спасать тебя, рискует жизнью своей, это очень чувствуется и ценится. Поэтому мы все стоим друг за друга», — рассказал Анисимов.

Российские военные понимают, что сейчас родина нуждается в них, и делают все для защиты своих семей и страны.

При заключении контракта назначается единовременная выплата от государства и региона. Она составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, бойцы ежемесячно получают от 210 тысяч рублей. Существуют также дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год. За получение наград также предусмотрены различные выплаты.

Тем временем, пока военные выполняют свой долг в зоне СВО, государство заботится об их семьях. Дети участников СВО обеспечиваются бюджетными местами в лучших вузах страны, при этом дети раненых и погибших могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

Также дети военнослужащих обеспечиваются бесплатными обедами в школе, получают путевки в санатории, бесплатно посещают все кружки и секции. При этом участники СВО могут взять льготную ипотеку и приобрести достойное жилье, а государство компенсирует расходы на коммунальные услуги.

Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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Бои в Курской области, прорыв ВС РФ в Торецке и Нью-Йорке: последние новости СВО
Коц: ВСУ в Курской области используют тактику маневренной войны
13 августа 2024, 11:53

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные продолжают останавливать боевиков ВСУ в Курской области и не перестают пробивать оборону противника в Торецке и Нью-Йорке, ВС РФ зашли в Гродовку и активно наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области приводит редакция «Радио 1».

Курская область

Военкор Александр Коц, находящийся в Курской области, сообщил, что украинские формирования используют тактику маневренной войны.
«Это подразумевает, что противник имеет возможность оперативно координировать свои действия, используя при этом устойчивую связь, беспилотники и системы РЭБ. Решения командования отдельных групп боевиков принимаются, что называется, на местах, исходя из оперативной обстановки. Но всё это временное явление», — сообщил Коц в своем Telegram-канале.
Также известно, что противник пытается окопаться на занятых позициях, при этом прибывающие резервы армии России смогли замедлить продвижение боевиков. Постепенно формируется четкая линия фронта, а без возможности маневрировать у противника не будет шансов на дальнейшее продвижение вглубь российской территории.

За последние сутки ВСУ пытались атаковать Коренево, однако получили отпор и отошли. Сегодня утром боевики вновь начали стягивать технику в район Мартыновки. Главной их задачей является попытка проломить нашу оборону и выйти через Любимовку на Курчатов.

Суджа сейчас находится в серой зоне. В городе присутствуют боевики. Вывести местное население в безопасные районы пока нет возможности. Всего по официальным данным в тылу врага на оккупированной территории осталось две тысячи гражданских людей, о судьбе которых ничего не известно.

Таким образом, обстановка в Курской области остается напряженной. Кроме того, не исключена угроза попытки организации рейдовых действий в районе Теткино и Троеборного. Враг пытается решить задачу прорыва к Рыльску, Льгову и Курчатову.
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Покровское направление

Здесь армия России продвигается к селу Гродовка сразу с двух направлений. По последним данным, наши бойцы уже смогли закрепиться на юго-восточной окраине населенного пункта.

Кроме того, российские штурмовики освободили Лисичное и взяли большую часть Ивановки. Тем временем продолжается зачистка Желанного и ближайших к нему лесополос.

Торецкое направление

Бойцы ВС РФ зашли в городскую черту Торецка, теперь они продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-ой дивизии. По данным военкора Евгения Лисицына, командование противника сняло с Торецка одну из бригад и перебросило на Курскую область.

Тем временем вся северо-восточная часть Нью-Йорка перешла под контроль российских сил. Здесь противник, выбираясь из российского полукотла, бежит в соседнюю Нелеповку. Ранее переброшенные в качестве резервов подразделения ВСУ постепенно заканчиваются.

«В Нью-Йорке российские войска продвинулись на участке шириной до 3.15 км на глубину до 1.56 км, взяв под контроль улицы Береговая, Валентины Ковтуненко, Лесная и Славянская», — пишет украинский военный ресурс DS.

Кураховское направление

В Красногоровке продолжаются ожесточенные бои. Российские подразделения имеют определенные успехи по продвижению на запад. Противнику всё сложнее удерживать линию обороны на этом участке.

Чуть южнее, в Константиновке, ВС РФ продолжают удерживать восточную окраину поселка. Она полностью находится под контролем наших сил. Тем временем противник огрызается и активно применяет артиллерию и ударные дроны.

Купянское направление

Здесь наши бойцы зачистили лесополосу севернее Песчаного. Есть также данные о потере контроля ВСУ над Синьковкой, однако пока они не подтверждены. При этом ВС РФ продвигаются к западу и северу от Табаевки. Также российские силы расширили контроль между Новоселовским и Берестовым в направлении к Стельмаховке.
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Часовоярское направление

Обстановка в Часов Яре остаётся сложной. Противник активно обороняется и изматывает российские силы. ВС РФ сдерживают натиск, находясь уже за каналом Северский Донец — Донбасс. Своевременно подтягиваются резервные группы для удержания позиций и эвакуации раненых. Пока продвижение наших частей застопорилось. Предполагается, что в настоящее время ВС РФ проводят перегруппировку для дальнейших атак. Удерживать Часов Яр украинские войска долго не смогут.

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#дроны
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Под Одессой взорвались склады с военными грузами
Подпольщик Лебедев: в Одесской области поражены склады с военными грузами
13 августа 2024, 11:42

Фото: istock / Oleksiy Samsonov

В Одесской области в результате ракетного удар поражены склады, куда прибывали военные грузы, предположительно из Румынии. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Как утверждает Лебедев, «прилет» зафиксировали в селе Визирка, около порта и трассы, через которые в Одесскую область поступают вооружение и боеприпасы.

«Жители Южного, который в нескольких километрах, слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию "зерна"», — заявил он.
Местное подполье отмечает, что на протяжении последней недели в сторону складов в Визирке прибыло большое количество фур и военных грузовиков.

Ранее в Германии отреагировали на «катастрофический взрыв» танка в Курской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#новости
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Два украинских сотрудника газовой станции «Суджа» пропали без вести
13 августа 2024, 11:32

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Двое украинских сотрудников с газовой станции «Суджа» пропали без вести. Это произошло сразу после вторжения ВСУ в Курскую область.
Двое специалистов компании «Нафтогаз» продолжали спокойно трудиться на станции после февраля 2022 года, сообщает телеграм-канал Mash. Они жили в комнате, украшенной жовто-блакитным прапором, флагом США и прочими атрибутами Незалежной. Изначально украинцев на «Судже» было трое, но один из них после начала спецоперации предпочёл уехать домой.

Шестого августа, когда ВСУ начали атаку на Курскую область, один из снарядов пробил стену здания и разорвался как раз в комнате, где жили украинские специалисты. Их судьба пока остаётся неизвестной. На данный момент оба числятся пропавшими без вести.

ГИС «Суджа» — это единственная российская станция, через которую газ продолжает поступать в Евросоюз. После начала атаки ВСУ на Курскую область биржевая цена для европейских потребителей голубого топлива выросла до максимума с 1 декабря 2023 года.

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