Стало известно о ликвидации большей части сил ВСУ, зашедших в Курскую область

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Российские бойцы уже ликвидировали большую часть украинских сил, атаковавших Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены. Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Он также отметил, что на сегодняшний день армия России взяла обстановку под контроль, а боевики ВСУ активно выбиваются с занятых территорий региона. Напомним, по официальным данным, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов курского приграничья.
По словам Алаудинова, противник несет огромные потери, «которые он, наверное, не нес за весь период СВО».
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