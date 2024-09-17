Спецборт МЧС доставил в Москву троих пострадавших при нападении в школе Челябинска

Видео: МЧС России
Спецборт МЧС России доставил в Москву из Челябинска троих детей, пострадавших при нападении одноклассника в школе. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ведомственный самолёт Ан-148 произвёл санитарную эвакуацию троих пострадавших детей, которые нуждаются в ранней реабилитации на базе одного из федеральных медцентров.
В полёте пострадавших детей сопровождали специалисты Минздрава России.
В ведомстве сообщили, что борт оснащён всем необходимым для госпитализации оборудованием, включая модули, аппараты ИВЛ и кардиомониторы.
Во вторник стало известно, что в Челябинске школьник с молотком напал на своих одноклассников и учителей. В результате этого получили ранения три ученика и учитель химии. Двое пострадавших были направлены на операции, а ещё двое госпитализированы в спецотделения.
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В полёте пострадавших детей сопровождали специалисты Минздрава России.
В ведомстве сообщили, что борт оснащён всем необходимым для госпитализации оборудованием, включая модули, аппараты ИВЛ и кардиомониторы.
Во вторник стало известно, что в Челябинске школьник с молотком напал на своих одноклассников и учителей. В результате этого получили ранения три ученика и учитель химии. Двое пострадавших были направлены на операции, а ещё двое госпитализированы в спецотделения.
Неадекватного подростка поместили психоневрологическую больницу.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова