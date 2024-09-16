Пропавшую школьницу нашли в поле с пробитой головой и переломом руки

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Пропавшую под Екатеринбургом 12-летнюю школьницу нашли в поле без сознания — с пробитой головой и переломом руки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что сейчас девочка лежит в больнице в тяжелом состоянии.
По данным издания, подросток днем ушла гулять, а когда не вернулась вечером, взволнованная мать бросилась на поиски, к которым вскоре подключились волонтеры и полиция.
Найти девочку удалось только спустя пять часов в поле, она лежала в отключке на тропинке недалеко от дома с пробитой головой и сломанной рукой.
Сообщается, что правоохранители рассматривают несколько версий — на школьницу мог кто-то напасть или, возможно, ее сбила машина, так как недалеко проходит трасса.
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Найти девочку удалось только спустя пять часов в поле, она лежала в отключке на тропинке недалеко от дома с пробитой головой и сломанной рукой.
Сообщается, что правоохранители рассматривают несколько версий — на школьницу мог кто-то напасть или, возможно, ее сбила машина, так как недалеко проходит трасса.
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Данил Пономарев