«Она мне что-то подсыпала»: Сын-наркоман несколько часов убивал кричащую от боли мать

Фото: istock / globalmoments
В городе Кстово Нижегородской области жители одной из многоэтажек до сих пор шокированы произошедшим. Весной этого года 26-летний Иван Кашин несколько часов убивал собственную мать Надежду, пока соседи слышали истошные крики. В материале «Радио 1» расскажем, что произошло тем днем.
«Убивают!»51-летняя Надежда Кашина проживала в квартире вместе со своим сыном. Молодой человек употреблял наркотики, был судим по статье о «Изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» и нигде не работал. Несмотря на сложный характер и криминальное прошлое Ивана, мать его очень любила и всячески старалась помочь.
Все началось рано утром. Соседи услышали крики и ругань, но это не казалось чем-то серьезным, чтобы пытаться помешать. Со временем напряжение нарастало, соседи заинтересовались происходящим. Тогда женщина еще была жива и кричала, что ее сын, кажется, утратил рассудок и находится в неадекватном состоянии.
К обеду в криках женщины можно было услышать адскую боль и призывы о помощи. Поговорить с 26-летним молодым человеком попыталась его бывшая девушка. Парень в обнаженном виде открыл ей дверь, показал неприличный жест и обратно закрылся. Тогда вдалеке послышалось: «Убивают!»
Спустя время из окна квартиры на улицу стали вылетать различные предметы и бытовая техника. Чудом из прохожих никто не пострадал.
Чтобы вскрыть дверь, были вызваны службы МЧС. К месту инцидента также явились полицейские. Когда силовики смогли попасть внутрь, крики женщины уже прекратились. Зайдя в помещение, они узрели страшную картину: 51-летняя женщина лежала без сознания, была вся в крови, ее лицо было изуродовано.
Мужчину немедленно задержали и доставили в отдел полиции. Предварительно, он находился под воздействием наркотиков.
«Обвиняемый в ходе ссоры со своей матерью нанес ей множественные удары руками и ногами, а также ножом по телу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», — прокомментировали версию следствия в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.Фото: istock / zoka74
Что-то подсыпала в напитокКогда Иван попал за решетку, он отказался призвать свою вину. Он утверждает, что весь день сидел в комнате в наушниках. Стоит отметить, что в квартире на момент совершения преступления больше никого не было.
Мужчина заявил, что когда увидел тело матери, испытал нервный срыв и начал выбрасывать вещи. В качестве доказательства невиновности он показывал свои руки, заявляя, что на них нет никаких следов ударов.
Странное состояние он объяснил тем, что его мать якобы что-то подсыпала ему в напиток. Помимо этого, он заверял, что никогда не употреблял наркотики.
Показания мужчины сбили следователей с толку, так как всё же весь дом слышал, как женщина спорила именно со своим сыном, и в помещении никого другого не было. Молодого человека отправят на психологическую экспертизу, чтобы определить состояние его психики, которая вызывает серьезные вопросы.
Соседи выражают сожаление, что вовремя не вмешались и не предотвратили расправу. Они отмечают, что даже не могли представить себе, что сын мог бы сделать что-то плохое своей матери. Ранее никогда не было ничего подобного.
Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также:
В Подмосковье возбудили дело после отравления четверых детей хлором в бассейне
В Петербурге сменившая пол мигрантка решила выйти замуж и обратилась в суд РФ
«Я поняла, что был секс»: Интернет-знакомство привело к истязанию и групповому изнасилованию
Алина Юрчак