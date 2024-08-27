В Подмосковье возбудили дело после отравления четверых детей хлором в бассейне

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Уголовное дело возбудили после отравления детей парами хлора в бассейне в Егорьевске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Дело будут расследовать по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Установлено, что, согласно протоколам лабораторных испытаний, вода в бассейне не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух в помещении – по содержанию озона», – сказали ТАСС в пресс-службе ГСУ.Ранее сообщалось, что четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет в сопровождении родителей плавали в бассейне спортивно-развлекательного центра в Егорьевске. Внезапно посетители почувствовали недомогание. Детей госпитализировали, у них диагностировали токсическое отравление парами хлорки. Сейчас врачи уже отпустили их домой, их жизни ничто не угрожает.
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